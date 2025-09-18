Dagens ISKRA Token livepris er 0.00355 USD. Spor prisoppdateringer for ISK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ISKRA Token livepris er 0.00355 USD. Spor prisoppdateringer for ISK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ISKRA Token Logo

ISKRA Token Pris(ISK)

1 ISK til USD livepris:

$0.00355
$0.00355$0.00355
-5.58%1D
USD
ISKRA Token (ISK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:58:31 (UTC+8)

ISKRA Token (ISK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00355
$ 0.00355$ 0.00355
24 timer lav
$ 0.00404
$ 0.00404$ 0.00404
24 timer høy

$ 0.00355
$ 0.00355$ 0.00355

$ 0.00404
$ 0.00404$ 0.00404

$ 0.6174141988689682
$ 0.6174141988689682$ 0.6174141988689682

$ 0.003558451112001086
$ 0.003558451112001086$ 0.003558451112001086

-0.29%

-5.58%

-11.48%

-11.48%

ISKRA Token (ISK) sanntidsprisen er $ 0.00355. I løpet av de siste 24 timene har ISK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00355 og et toppnivå på $ 0.00404, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISK er $ 0.6174141988689682, mens den rekordlave prisen er $ 0.003558451112001086.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISK endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -5.58% over 24 timer og -11.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ISKRA Token (ISK) Markedsinformasjon

No.2060

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

383.17M
383.17M 383.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,852,899.71
996,852,899.71 996,852,899.71

38.31%

BASE

Nåværende markedsverdi på ISKRA Token er $ 1.36M, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.58K. Den sirkulerende forsyningen på ISK er 383.17M, med en total tilgang på 996852899.71. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.55M.

ISKRA Token (ISK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ISKRA Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002098-5.58%
30 dager$ -0.0005-12.35%
60 dager$ -0.0009-20.23%
90 dager$ -0.0015-29.71%
ISKRA Token Prisendring i dag

I dag registrerte ISK en endring på $ -0.0002098 (-5.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ISKRA Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0005 (-12.35%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ISKRA Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ISK en endring på $ -0.0009 (-20.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ISKRA Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0015-29.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ISKRA Token (ISK)?

Sjekk ut ISKRA Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er ISKRA Token (ISK)

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ISKRA Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ISKRA Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ISK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ISKRA Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ISKRA Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ISKRA Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ISKRA Token (ISK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ISKRA Token (ISK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ISKRA Token.

Sjekk ISKRA Tokenprisprognosen nå!

ISKRA Token (ISK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ISKRA Token (ISK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ISK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ISKRA Token (ISK)

Leter du etter hvordan du kjøperISKRA Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ISKRA Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ISK til lokale valutaer

ISKRA Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ISKRA Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ISKRA Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ISKRA Token

Hvor mye er ISKRA Token (ISK) verdt i dag?
Live ISK prisen i USD er 0.00355 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ISK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ISK til USD er $ 0.00355. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ISKRA Token?
Markedsverdien for ISK er $ 1.36M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ISK?
Den sirkulerende forsyningen av ISK er 383.17M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forISK ?
ISK oppnådde en ATH-pris på 0.6174141988689682 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ISK?
ISK så en ATL-pris på 0.003558451112001086 USD.
Hva er handelsvolumet til ISK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ISK er $ 5.58K USD.
Vil ISK gå høyere i år?
ISK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ISK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:58:31 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

