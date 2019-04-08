IRISnet (IRIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IRISnet (IRIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IRISnet (IRIS) Informasjon IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. Offisiell nettside: https://www.irisnet.org/ Teknisk dokument: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html Blokkutforsker: https://irishub.iobscan.io/#/home Kjøp IRIS nå!

IRISnet (IRIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IRISnet (IRIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Total forsyning: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Sirkulerende forsyning: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M All-time high: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 All-Time Low: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 Nåværende pris: $ 0.0010491 $ 0.0010491 $ 0.0010491 Lær mer om IRISnet (IRIS) pris

IRISnet (IRIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IRISnet (IRIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IRIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IRIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IRISs tokenomics, kan du utforske IRIS tokenets livepris!

