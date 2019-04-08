Dagens IRISnet livepris er 0.0011227 USD. Spor prisoppdateringer for IRIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IRIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens IRISnet livepris er 0.0011227 USD. Spor prisoppdateringer for IRIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IRIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

IRISnet Pris(IRIS)

$0.0011223
-1.63%1D
IRISnet (IRIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:14:10 (UTC+8)

IRISnet (IRIS) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0010625
24 timer lav
24 timer høy

+1.45%

-1.63%

+8.25%

+8.25%

IRISnet (IRIS) sanntidsprisen er $ 0.0011227. I løpet av de siste 24 timene har IRIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0010625 og et toppnivå på $ 0.0011559, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IRIS er $ 0.31768324, mens den rekordlave prisen er $ 0.000234721767649552.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IRIS endret seg med +1.45% i løpet av den siste timen, -1.63% over 24 timer og +8.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IRISnet (IRIS) Markedsinformasjon

No.1940

2019-04-08 00:00:00

IRIS

Nåværende markedsverdi på IRISnet er $ 1.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.59K. Den sirkulerende forsyningen på IRIS er 1.61B, med en total tilgang på 2124429640.0524604. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.39M.

IRISnet (IRIS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene IRISnet for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000018597-1.63%
30 dager$ +0.0001253+12.56%
60 dager$ +0.000114+11.30%
90 dager$ +0.0003039+37.11%
IRISnet Prisendring i dag

I dag registrerte IRIS en endring på $ -0.000018597 (-1.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

IRISnet 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0001253 (+12.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

IRISnet 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IRIS en endring på $ +0.000114 (+11.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

IRISnet 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0003039+37.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for IRISnet (IRIS)?

Sjekk ut IRISnet Prishistorikk-siden nå.

Hva er IRISnet (IRIS)

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

IRISnet er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere IRISnet investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IRIS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om IRISnet på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din IRISnet kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

IRISnet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IRISnet (IRIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IRISnet (IRIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IRISnet.

Sjekk IRISnetprisprognosen nå!

IRISnet (IRIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IRISnet (IRIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IRIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe IRISnet (IRIS)

Leter du etter hvordan du kjøperIRISnet? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe IRISnet på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IRIS til lokale valutaer

IRISnet Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av IRISnet, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell IRISnet nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om IRISnet

Hvor mye er IRISnet (IRIS) verdt i dag?
Live IRIS prisen i USD er 0.0011227 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IRIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IRIS til USD er $ 0.0011227. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for IRISnet?
Markedsverdien for IRIS er $ 1.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IRIS?
Den sirkulerende forsyningen av IRIS er 1.61B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIRIS ?
IRIS oppnådde en ATH-pris på 0.31768324 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IRIS?
IRIS så en ATL-pris på 0.000234721767649552 USD.
Hva er handelsvolumet til IRIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IRIS er $ 53.59K USD.
Vil IRIS gå høyere i år?
IRIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IRIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:14:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

