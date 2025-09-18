Dagens Charged Particles livepris er 0.001488 USD. Spor prisoppdateringer for IONX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IONX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Charged Particles livepris er 0.001488 USD. Spor prisoppdateringer for IONX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IONX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Charged Particles Logo

Charged Particles Pris(IONX)

1 IONX til USD livepris:

$0.001488$0.001488
-0.60%1D
USD
Charged Particles (IONX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:58:23 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
$ 0.001569
$ 0.001569$ 0.001569
24 timer høy

-1.27%

-0.60%

-21.11%

-21.11%

Charged Particles (IONX) sanntidsprisen er $ 0.001488. I løpet av de siste 24 timene har IONX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001488 og et toppnivå på $ 0.001569, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IONX er $ 2.74840838, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IONX endret seg med -1.27% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -21.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Charged Particles (IONX) Markedsinformasjon

No.4957

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Charged Particles er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.48. Den sirkulerende forsyningen på IONX er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 148.80K.

Charged Particles (IONX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Charged Particles for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000898-0.60%
30 dager$ -0.000136-8.38%
60 dager$ -0.000359-19.44%
90 dager$ +0.000118+8.61%
Charged Particles Prisendring i dag

I dag registrerte IONX en endring på $ -0.00000898 (-0.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Charged Particles 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000136 (-8.38%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Charged Particles 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IONX en endring på $ -0.000359 (-19.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Charged Particles 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000118+8.61% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Charged Particles (IONX)?

Sjekk ut Charged Particles Prishistorikk-siden nå.

Hva er Charged Particles (IONX)

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Charged Particles er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Charged Particles investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IONX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Charged Particles på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Charged Particles kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Charged Particles Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Charged Particles (IONX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Charged Particles (IONX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Charged Particles.

Sjekk Charged Particlesprisprognosen nå!

Charged Particles (IONX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Charged Particles (IONX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IONX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Charged Particles (IONX)

Leter du etter hvordan du kjøperCharged Particles? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Charged Particles på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IONX til lokale valutaer

Charged Particles Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Charged Particles, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Charged Particles nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Charged Particles

Hvor mye er Charged Particles (IONX) verdt i dag?
Live IONX prisen i USD er 0.001488 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IONX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IONX til USD er $ 0.001488. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Charged Particles?
Markedsverdien for IONX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IONX?
Den sirkulerende forsyningen av IONX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIONX ?
IONX oppnådde en ATH-pris på 2.74840838 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IONX?
IONX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til IONX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IONX er $ 17.48 USD.
Vil IONX gå høyere i år?
IONX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IONX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:58:23 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

