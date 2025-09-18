Hva er Charged Particles (IONX)

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Charged Particles (IONX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Charged Particles (IONX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IONX tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Charged Particles, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Charged Particles Hvor mye er Charged Particles (IONX) verdt i dag? Live IONX prisen i USD er 0.001488 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende IONX-til-USD-pris? $ 0.001488 . Sjekk ut Den nåværende prisen på IONX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Charged Particles? Markedsverdien for IONX er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IONX? Den sirkulerende forsyningen av IONX er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIONX ? IONX oppnådde en ATH-pris på 2.74840838 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IONX? IONX så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til IONX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IONX er $ 17.48 USD . Vil IONX gå høyere i år? IONX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IONX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Charged Particles (IONX) Viktige bransjeoppdateringer

