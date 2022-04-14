Interlay (INTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Interlay (INTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Interlay (INTR) Informasjon Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks. Offisiell nettside: https://interlay.io/ Teknisk dokument: https://docs.interlay.io/#/ Blokkutforsker: https://interlay.subscan.io/ Kjøp INTR nå!

Interlay (INTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Interlay (INTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 163.93K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 67.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.45M All-time high: $ 0.44 All-Time Low: $ 0.001354349578774946 Nåværende pris: $ 0.002446 Lær mer om Interlay (INTR) pris

Interlay (INTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Interlay (INTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INTRs tokenomics, kan du utforske INTR tokenets livepris!

Interlay (INTR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til INTR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for INTR nå!

INTR prisforutsigelse Vil du vite hvor INTR kan være på vei? Vår INTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INTR tokenets prisforutsigelse nå!

