Hva er Interlay (INTR)

Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.

Interlay (INTR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Interlay (INTR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INTR tokenets omfattende tokenomics nå!

Interlay Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Interlay, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Interlay Hvor mye er Interlay (INTR) verdt i dag? Live INTR prisen i USD er 0.001735 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende INTR-til-USD-pris? $ 0.001735 . Sjekk ut Den nåværende prisen på INTR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Interlay? Markedsverdien for INTR er $ 116.28K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av INTR? Den sirkulerende forsyningen av INTR er 67.02M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINTR ? INTR oppnådde en ATH-pris på 0.15971427645110478 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på INTR? INTR så en ATL-pris på 0.001354349578774946 USD . Hva er handelsvolumet til INTR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INTR er $ 55.87K USD . Vil INTR gå høyere i år? INTR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INTR prisprognosen for en mer grundig analyse.

