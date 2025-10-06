Intel pris i dag

Sanntids Intel (INTCON) pris i dag er $ 34.94, med en 2.04% endring de siste 24 timene. Nåværende INTCON til USD konverteringssats er $ 34.94 per INTCON.

Intel rangerer for tiden som #1796 etter markedsverdi på $ 1.69M, med en sirkulerende forsyning på 48.40K INTCON. I løpet av de siste 24 timene INTCON har den blitt handlet mellom $ 33.86(laveste) og $ 35.26 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 348.4977525077396, mens tidenes laveste notering var $ 23.741402264383435.

Kortsiktig har INTCON beveget seg -0.43% i løpet av den siste timen og -1.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.16K.

Intel (INTCON) Markedsinformasjon

Rangering No.1796 Markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volum (24 timer) $ 58.16K$ 58.16K $ 58.16K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Opplagsforsyning 48.40K 48.40K 48.40K Total forsyning 48,404.14663421 48,404.14663421 48,404.14663421 Offentlig blokkjede ETH

