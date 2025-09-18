Dagens WAGMI HUB livepris er 0.000271 USD. Spor prisoppdateringer for INFOFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INFOFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WAGMI HUB livepris er 0.000271 USD. Spor prisoppdateringer for INFOFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INFOFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WAGMI HUB (INFOFI) Live prisdiagram
WAGMI HUB (INFOFI) Prisinformasjon (USD)

WAGMI HUB (INFOFI) sanntidsprisen er $ 0.000271. I løpet av de siste 24 timene har INFOFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002417 og et toppnivå på $ 0.000323, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INFOFI endret seg med +8.70% i løpet av den siste timen, -0.73% over 24 timer og +29.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på WAGMI HUB er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 36.94K. Den sirkulerende forsyningen på INFOFI er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 271.00K.

WAGMI HUB (INFOFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene WAGMI HUB for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000001993-0.73%
30 dager$ -0.0000566-17.28%
60 dager$ -0.000268-49.73%
90 dager$ -0.001229-81.94%
WAGMI HUB Prisendring i dag

I dag registrerte INFOFI en endring på $ -0.000001993 (-0.73%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

WAGMI HUB 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000566 (-17.28%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

WAGMI HUB 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så INFOFI en endring på $ -0.000268 (-49.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

WAGMI HUB 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001229-81.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for WAGMI HUB (INFOFI)?

Sjekk ut WAGMI HUB Prishistorikk-siden nå.

Hva er WAGMI HUB (INFOFI)

WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names.

WAGMI HUB er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere WAGMI HUB investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk INFOFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om WAGMI HUB på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din WAGMI HUB kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

WAGMI HUB Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WAGMI HUB (INFOFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WAGMI HUB (INFOFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WAGMI HUB.

Sjekk WAGMI HUBprisprognosen nå!

WAGMI HUB (INFOFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WAGMI HUB (INFOFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INFOFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe WAGMI HUB (INFOFI)

Leter du etter hvordan du kjøperWAGMI HUB? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe WAGMI HUB på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

INFOFI til lokale valutaer

WAGMI HUB Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WAGMI HUB, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell WAGMI HUB nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om WAGMI HUB

Hvor mye er WAGMI HUB (INFOFI) verdt i dag?
Live INFOFI prisen i USD er 0.000271 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INFOFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INFOFI til USD er $ 0.000271. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WAGMI HUB?
Markedsverdien for INFOFI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INFOFI?
Den sirkulerende forsyningen av INFOFI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINFOFI ?
INFOFI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INFOFI?
INFOFI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til INFOFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INFOFI er $ 36.94K USD.
Vil INFOFI gå høyere i år?
INFOFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INFOFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
WAGMI HUB (INFOFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

