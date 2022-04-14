IMGNAI (IMGNAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IMGNAI (IMGNAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IMGNAI (IMGNAI) Informasjon imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. Offisiell nettside: https://imgnai.com Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0 Kjøp IMGNAI nå!

IMGNAI (IMGNAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IMGNAI (IMGNAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 776.83M $ 776.83M $ 776.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M All-time high: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 All-Time Low: $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 Nåværende pris: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 Lær mer om IMGNAI (IMGNAI) pris

IMGNAI (IMGNAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IMGNAI (IMGNAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IMGNAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IMGNAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IMGNAIs tokenomics, kan du utforske IMGNAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IMGNAI Interessert i å legge til IMGNAI (IMGNAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe IMGNAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper IMGNAI på MEXC nå!

IMGNAI (IMGNAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IMGNAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IMGNAI nå!

IMGNAI prisforutsigelse Vil du vite hvor IMGNAI kan være på vei? Vår IMGNAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IMGNAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!