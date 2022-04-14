Inferium AI (IFR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Inferium AI (IFR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Inferium AI (IFR) Informasjon Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks. Offisiell nettside: https://inferium.io/ Teknisk dokument: https://docs.inferium.io/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2 Kjøp IFR nå!

Inferium AI (IFR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Inferium AI (IFR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 545.00K $ 545.00K $ 545.00K All-time high: $ 0.13426 $ 0.13426 $ 0.13426 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00218 $ 0.00218 $ 0.00218 Lær mer om Inferium AI (IFR) pris

Inferium AI (IFR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Inferium AI (IFR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IFR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IFR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IFRs tokenomics, kan du utforske IFR tokenets livepris!

