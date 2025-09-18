Hva er Inferium AI (IFR)

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

Inferium AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Inferium AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk IFR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Inferium AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Inferium AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Inferium AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Inferium AI (IFR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Inferium AI (IFR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Inferium AI.

Sjekk Inferium AIprisprognosen nå!

Inferium AI (IFR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Inferium AI (IFR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IFR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Inferium AI (IFR)

Leter du etter hvordan du kjøperInferium AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Inferium AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IFR til lokale valutaer

Prøv konverting

Inferium AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Inferium AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Inferium AI Hvor mye er Inferium AI (IFR) verdt i dag? Live IFR prisen i USD er 0.00285 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende IFR-til-USD-pris? $ 0.00285 . Sjekk ut Den nåværende prisen på IFR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Inferium AI? Markedsverdien for IFR er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IFR? Den sirkulerende forsyningen av IFR er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIFR ? IFR oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IFR? IFR så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til IFR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IFR er $ 10.00 USD . Vil IFR gå høyere i år? IFR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IFR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Inferium AI (IFR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

