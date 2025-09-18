Dagens Inferium AI livepris er 0.00285 USD. Spor prisoppdateringer for IFR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IFR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Inferium AI livepris er 0.00285 USD. Spor prisoppdateringer for IFR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IFR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Inferium AI Logo

Inferium AI Pris(IFR)

1 IFR til USD livepris:

0.00%1D
USD
Inferium AI (IFR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:40:40 (UTC+8)

Inferium AI (IFR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

0.00%

+4.39%

+4.39%

Inferium AI (IFR) sanntidsprisen er $ 0.00285. I løpet av de siste 24 timene har IFR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00285 og et toppnivå på $ 0.00288, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IFR er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IFR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +4.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Inferium AI (IFR) Markedsinformasjon

$ 10.00
$ 10.00$ 10.00

$ 712.50K
$ 712.50K$ 712.50K

250,000,000
250,000,000 250,000,000

BASE

Nåværende markedsverdi på Inferium AI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.00. Den sirkulerende forsyningen på IFR er --, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 712.50K.

Inferium AI (IFR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Inferium AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00218-43.34%
60 dager$ -0.01181-80.56%
90 dager$ -0.02057-87.84%
Inferium AI Prisendring i dag

I dag registrerte IFR en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Inferium AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00218 (-43.34%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Inferium AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IFR en endring på $ -0.01181 (-80.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Inferium AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02057-87.84% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Inferium AI (IFR)?

Sjekk ut Inferium AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Inferium AI (IFR)

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

Inferium AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Inferium AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IFR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Inferium AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Inferium AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Inferium AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Inferium AI (IFR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Inferium AI (IFR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Inferium AI.

Sjekk Inferium AIprisprognosen nå!

Inferium AI (IFR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Inferium AI (IFR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IFR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Inferium AI (IFR)

Leter du etter hvordan du kjøperInferium AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Inferium AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IFR til lokale valutaer

Inferium AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Inferium AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Inferium AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Inferium AI

Hvor mye er Inferium AI (IFR) verdt i dag?
Live IFR prisen i USD er 0.00285 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IFR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IFR til USD er $ 0.00285. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Inferium AI?
Markedsverdien for IFR er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IFR?
Den sirkulerende forsyningen av IFR er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIFR ?
IFR oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IFR?
IFR så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til IFR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IFR er $ 10.00 USD.
Vil IFR gå høyere i år?
IFR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IFR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Inferium AI (IFR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

