Icrypex Token (ICPX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Icrypex Token (ICPX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Icrypex Token (ICPX) Informasjon Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. Offisiell nettside: https://www.icrypex.com/en Teknisk dokument: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Blokkutforsker: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d Kjøp ICPX nå!

Icrypex Token (ICPX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Icrypex Token (ICPX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 261.02M $ 261.02M $ 261.02M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 504.00M $ 504.00M $ 504.00M All-time high: $ 4.495 $ 4.495 $ 4.495 All-Time Low: $ 0.8092808566666161 $ 0.8092808566666161 $ 0.8092808566666161 Nåværende pris: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Lær mer om Icrypex Token (ICPX) pris

Icrypex Token (ICPX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Icrypex Token (ICPX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ICPX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ICPX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ICPXs tokenomics, kan du utforske ICPX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ICPX Interessert i å legge til Icrypex Token (ICPX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ICPX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ICPX på MEXC nå!

Icrypex Token (ICPX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ICPX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ICPX nå!

ICPX prisforutsigelse Vil du vite hvor ICPX kan være på vei? Vår ICPX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ICPX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!