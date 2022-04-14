Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ice Open Network (ICENETWORK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ice Open Network (ICENETWORK) Informasjon Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Offisiell nettside: https://ice.io Teknisk dokument: https://ice.io/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Kjøp ICENETWORK nå!

Ice Open Network (ICENETWORK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ice Open Network (ICENETWORK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.58M $ 31.58M $ 31.58M Total forsyning: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Sirkulerende forsyning: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.97M $ 100.97M $ 100.97M All-time high: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 All-Time Low: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Nåværende pris: $ 0.004774 $ 0.004774 $ 0.004774 Lær mer om Ice Open Network (ICENETWORK) pris

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ice Open Network (ICENETWORK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ICENETWORK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ICENETWORK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ICENETWORKs tokenomics, kan du utforske ICENETWORK tokenets livepris!

