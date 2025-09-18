Dagens Ice Open Network livepris er 0.004775 USD. Spor prisoppdateringer for ICENETWORK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ICENETWORK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ice Open Network livepris er 0.004775 USD. Spor prisoppdateringer for ICENETWORK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ICENETWORK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ice Open Network Logo

Ice Open Network Pris(ICENETWORK)

1 ICENETWORK til USD livepris:

$0.004775
$0.004775$0.004775
-0.37%1D
USD
Ice Open Network (ICENETWORK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:25:43 (UTC+8)

Ice Open Network (ICENETWORK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.004744
$ 0.004744$ 0.004744
24 timer lav
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
24 timer høy

$ 0.004744
$ 0.004744$ 0.004744

$ 0.005
$ 0.005$ 0.005

$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477$ 0.31287622386434477

$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793

+0.50%

-0.37%

-5.09%

-5.09%

Ice Open Network (ICENETWORK) sanntidsprisen er $ 0.004775. I løpet av de siste 24 timene har ICENETWORK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004744 og et toppnivå på $ 0.005, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICENETWORK er $ 0.31287622386434477, mens den rekordlave prisen er $ 0.002752095838621793.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICENETWORK endret seg med +0.50% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -5.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ice Open Network (ICENETWORK) Markedsinformasjon

No.763

$ 31.59M
$ 31.59M$ 31.59M

$ 192.32K
$ 192.32K$ 192.32K

$ 100.99M
$ 100.99M$ 100.99M

6.62B
6.62B 6.62B

21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26

BSC

Nåværende markedsverdi på Ice Open Network er $ 31.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 192.32K. Den sirkulerende forsyningen på ICENETWORK er 6.62B, med en total tilgang på 21150537435.26. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 100.99M.

Ice Open Network (ICENETWORK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ice Open Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001773-0.37%
30 dager$ -0.000303-5.97%
60 dager$ -0.000101-2.08%
90 dager$ -0.000883-15.61%
Ice Open Network Prisendring i dag

I dag registrerte ICENETWORK en endring på $ -0.00001773 (-0.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ice Open Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000303 (-5.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ice Open Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ICENETWORK en endring på $ -0.000101 (-2.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ice Open Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000883-15.61% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ice Open Network (ICENETWORK)?

Sjekk ut Ice Open Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ice Open Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ICENETWORK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ice Open Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ice Open Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ice Open Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ice Open Network (ICENETWORK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ice Open Network (ICENETWORK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ice Open Network.

Sjekk Ice Open Networkprisprognosen nå!

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ice Open Network (ICENETWORK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ICENETWORK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ice Open Network (ICENETWORK)

Leter du etter hvordan du kjøperIce Open Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ice Open Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ICENETWORK til lokale valutaer

1 Ice Open Network(ICENETWORK) til VND
125.654125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til AUD
A$0.00721025
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til GBP
0.0035335
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til EUR
0.00405875
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til USD
$0.004775
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MYR
RM0.020055
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til TRY
0.19754175
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til JPY
¥0.701925
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til ARS
ARS$7.042743
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til RUB
0.3987125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til INR
0.42062975
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til IDR
Rp79.5833015
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til KRW
6.678315
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til PHP
0.27250925
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til EGP
￡E.0.23001175
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BRL
R$0.025403
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til CAD
C$0.00654175
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BDT
0.5813085
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til NGN
7.137479
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til COP
$18.65234375
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til ZAR
R.0.082894
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til UAH
0.197303
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til TZS
T.Sh.11.819271
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til VES
Bs0.778325
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til CLP
$4.560125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til PKR
Rs1.355336
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til KZT
2.58523275
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til THB
฿0.152036
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til TWD
NT$0.14434825
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til AED
د.إ0.01752425
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til CHF
Fr0.00377225
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til HKD
HK$0.03710175
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til AMD
֏1.8273925
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MAD
.د.م0.0430705
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MXN
$0.08790775
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til SAR
ريال0.01790625
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til ETB
Br0.68554675
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til KES
KSh0.6168345
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til JOD
د.أ0.003385475
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til PLN
0.01733325
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til RON
лв0.020628
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til SEK
kr0.04493275
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BGN
лв0.0079265
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til HUF
Ft1.5884515
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til CZK
0.098747
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til KWD
د.ك0.001456375
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til ILS
0.01590075
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BOB
Bs0.03299525
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til AZN
0.0081175
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til TJS
SM0.044694
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til GEL
0.0128925
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til AOA
Kz4.35274675
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BHD
.د.ب0.001800175
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BMD
$0.004775
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til DKK
kr0.03032125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til HNL
L0.12515275
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MUR
0.2164985
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til NAD
$0.08284625
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til NOK
kr0.04751125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til NZD
$0.0081175
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til PAB
B/.0.004775
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til PGK
K0.0199595
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til QAR
ر.ق0.01733325
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til RSD
дин.0.4764495
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til UZS
soʻm58.95057425
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til ALL
L0.3937465
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til ANG
ƒ0.00854725
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til AWG
ƒ0.008595
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BBD
$0.00955
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BAM
KM0.0079265
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BIF
Fr14.253375
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BND
$0.006112
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BSD
$0.004775
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til JMD
$0.76595775
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til KHR
19.1766865
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til KMF
Fr1.99595
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til LAK
103.80434575
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til LKR
Rs1.444342
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MDL
L0.0787875
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MGA
Ar21.12827675
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MOP
P0.03824775
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MVR
0.0730575
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MWK
MK8.28992525
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til MZN
MT0.3051225
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til NPR
Rs0.672893
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til PYG
34.10305
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til RWF
Fr6.918975
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til SBD
$0.039155
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til SCR
0.0726755
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til SRD
$0.18187975
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til SVC
$0.04178125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til SZL
L0.08284625
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til TMT
m0.0167125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til TND
د.ت0.01389525
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til TTD
$0.03232675
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til UGX
Sh16.7507
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til XAF
Fr2.66445
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til XCD
$0.0128925
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til XOF
Fr2.66445
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til XPF
Fr0.482275
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BWP
P0.063603
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til BZD
$0.00959775
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til CVE
$0.4477995
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til DJF
Fr0.84995
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til DOP
$0.2961455
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til DZD
د.ج0.61860125
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til FJD
$0.01074375
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til GNF
Fr41.518625
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til GTQ
Q0.0365765
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til GYD
$0.99935975
1 Ice Open Network(ICENETWORK) til ISK
kr0.577775

Ice Open Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ice Open Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ice Open Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ice Open Network

Hvor mye er Ice Open Network (ICENETWORK) verdt i dag?
Live ICENETWORK prisen i USD er 0.004775 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ICENETWORK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ICENETWORK til USD er $ 0.004775. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ice Open Network?
Markedsverdien for ICENETWORK er $ 31.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ICENETWORK?
Den sirkulerende forsyningen av ICENETWORK er 6.62B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICENETWORK ?
ICENETWORK oppnådde en ATH-pris på 0.31287622386434477 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ICENETWORK?
ICENETWORK så en ATL-pris på 0.002752095838621793 USD.
Hva er handelsvolumet til ICENETWORK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICENETWORK er $ 192.32K USD.
Vil ICENETWORK gå høyere i år?
ICENETWORK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICENETWORK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ice Open Network (ICENETWORK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

