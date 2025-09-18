Hva er Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ice Open Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ICENETWORK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Ice Open Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ice Open Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ice Open Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ice Open Network (ICENETWORK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ice Open Network (ICENETWORK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ice Open Network.

Sjekk Ice Open Networkprisprognosen nå!

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ice Open Network (ICENETWORK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ICENETWORK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ice Open Network (ICENETWORK)

Leter du etter hvordan du kjøperIce Open Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ice Open Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ICENETWORK til lokale valutaer

Prøv konverting

Ice Open Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ice Open Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Ice Open Network Hvor mye er Ice Open Network (ICENETWORK) verdt i dag? Live ICENETWORK prisen i USD er 0.004775 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ICENETWORK-til-USD-pris? $ 0.004775 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ICENETWORK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Ice Open Network? Markedsverdien for ICENETWORK er $ 31.59M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ICENETWORK? Den sirkulerende forsyningen av ICENETWORK er 6.62B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICENETWORK ? ICENETWORK oppnådde en ATH-pris på 0.31287622386434477 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ICENETWORK? ICENETWORK så en ATL-pris på 0.002752095838621793 USD . Hva er handelsvolumet til ICENETWORK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICENETWORK er $ 192.32K USD . Vil ICENETWORK gå høyere i år? ICENETWORK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICENETWORK prisprognosen for en mer grundig analyse.

