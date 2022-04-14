ICB Network (ICBX) tokenomics
ICB Network (ICBX) Informasjon
ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.
ICB Network (ICBX) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ICB Network (ICBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
ICB Network (ICBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak ICB Network (ICBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ICBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ICBX tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ICBXs tokenomics, kan du utforske ICBX tokenets livepris!
Hvordan kjøpe ICBX
Interessert i å legge til ICB Network (ICBX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ICBX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
ICB Network (ICBX) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til ICBX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
ICBX prisforutsigelse
Vil du vite hvor ICBX kan være på vei? Vår ICBX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
Kjøp ICB Network (ICBX)
Beløp
1 ICBX = 0.0002325 USD