ICB Network (ICBX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i ICB Network (ICBX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
ICB Network (ICBX) Informasjon

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

Offisiell nettside:
https://www.icb.network/
Teknisk dokument:
https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper
Blokkutforsker:
https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81

ICB Network (ICBX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ICB Network (ICBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M
Total forsyning:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 19.29B
$ 19.29B$ 19.29B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 23.25M
$ 23.25M$ 23.25M
All-time high:
$ 0.0004873
$ 0.0004873$ 0.0004873
All-Time Low:
$ 0.000043342386939507
$ 0.000043342386939507$ 0.000043342386939507
Nåværende pris:
$ 0.0002325
$ 0.0002325$ 0.0002325

ICB Network (ICBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak ICB Network (ICBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ICBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ICBX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ICBXs tokenomics, kan du utforske ICBX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ICBX

Interessert i å legge til ICB Network (ICBX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ICBX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

ICB Network (ICBX) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til ICBX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

ICBX prisforutsigelse

Vil du vite hvor ICBX kan være på vei? Vår ICBX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

