ICB Network (ICBX) Informasjon ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. Offisiell nettside: https://www.icb.network/ Teknisk dokument: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Blokkutforsker: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 Kjøp ICBX nå!

ICB Network (ICBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ICB Network (ICBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.25M $ 23.25M $ 23.25M All-time high: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 All-Time Low: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 Nåværende pris: $ 0.0002325 $ 0.0002325 $ 0.0002325 Lær mer om ICB Network (ICBX) pris

ICB Network (ICBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ICB Network (ICBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ICBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ICBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ICBXs tokenomics, kan du utforske ICBX tokenets livepris!

