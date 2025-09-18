Hva er ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ICB Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



ICB Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ICB Network (ICBX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ICB Network (ICBX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ICB Network.

Sjekk ICB Networkprisprognosen nå!

ICB Network (ICBX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ICB Network (ICBX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ICBX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ICB Network (ICBX)

Leter du etter hvordan du kjøperICB Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ICB Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ICBX til lokale valutaer

Prøv konverting

ICB Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ICB Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ICB Network Hvor mye er ICB Network (ICBX) verdt i dag? Live ICBX prisen i USD er 0.0002315 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ICBX-til-USD-pris? $ 0.0002315 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ICBX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ICB Network? Markedsverdien for ICBX er $ 4.47M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ICBX? Den sirkulerende forsyningen av ICBX er 19.29B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICBX ? ICBX oppnådde en ATH-pris på 0.000884643643879396 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ICBX? ICBX så en ATL-pris på 0.000043342386939507 USD . Hva er handelsvolumet til ICBX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICBX er $ 38.78K USD . Vil ICBX gå høyere i år? ICBX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICBX prisprognosen for en mer grundig analyse.

