Dagens ICB Network livepris er 0.0002315 USD. Spor prisoppdateringer for ICBX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

ICB Network Logo

ICB Network Pris(ICBX)

1 ICBX til USD livepris:

$0.0002315$0.0002315
0.00%1D
USD
ICB Network (ICBX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:06:44 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-2.28%

0.00%

+6.97%

+6.97%

ICB Network (ICBX) sanntidsprisen er $ 0.0002315. I løpet av de siste 24 timene har ICBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000228 og et toppnivå på $ 0.0002847, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICBX er $ 0.000884643643879396, mens den rekordlave prisen er $ 0.000043342386939507.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICBX endret seg med -2.28% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +6.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ICB Network (ICBX) Markedsinformasjon

No.1493

19.29%

ICBX

Nåværende markedsverdi på ICB Network er $ 4.47M, med et 24-timers handelsvolum på $ 38.78K. Den sirkulerende forsyningen på ICBX er 19.29B, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.15M.

ICB Network (ICBX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ICB Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0000832-26.44%
60 dager$ -0.0001605-40.95%
90 dager$ +0.0000315+15.75%
ICB Network Prisendring i dag

I dag registrerte ICBX en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ICB Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000832 (-26.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ICB Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ICBX en endring på $ -0.0001605 (-40.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ICB Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000315+15.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ICB Network (ICBX)?

Sjekk ut ICB Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ICBX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ICB Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ICB Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ICB Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ICB Network (ICBX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ICB Network (ICBX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ICB Network.

Sjekk ICB Networkprisprognosen nå!

ICB Network (ICBX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ICB Network (ICBX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ICBX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ICB Network (ICBX)

Leter du etter hvordan du kjøperICB Network? Prosessen er enkel og problemfri!

ICBX til lokale valutaer

1 ICB Network(ICBX) til VND
6.0919225
1 ICB Network(ICBX) til AUD
A$0.000349565
1 ICB Network(ICBX) til GBP
0.00017131
1 ICB Network(ICBX) til EUR
0.000196775
1 ICB Network(ICBX) til USD
$0.0002315
1 ICB Network(ICBX) til MYR
RM0.0009723
1 ICB Network(ICBX) til TRY
0.009577155
1 ICB Network(ICBX) til JPY
¥0.0340305
1 ICB Network(ICBX) til ARS
ARS$0.34144398
1 ICB Network(ICBX) til RUB
0.01933025
1 ICB Network(ICBX) til INR
0.020392835
1 ICB Network(ICBX) til IDR
Rp3.85833179
1 ICB Network(ICBX) til KRW
0.32332216
1 ICB Network(ICBX) til PHP
0.01318161
1 ICB Network(ICBX) til EGP
￡E.0.01114904
1 ICB Network(ICBX) til BRL
R$0.00123158
1 ICB Network(ICBX) til CAD
C$0.000317155
1 ICB Network(ICBX) til BDT
0.02820596
1 ICB Network(ICBX) til NGN
0.3465555
1 ICB Network(ICBX) til COP
$0.904296875
1 ICB Network(ICBX) til ZAR
R.0.00401421
1 ICB Network(ICBX) til UAH
0.00956558
1 ICB Network(ICBX) til TZS
T.Sh.0.57301806
1 ICB Network(ICBX) til VES
Bs0.0377345
1 ICB Network(ICBX) til CLP
$0.2210825
1 ICB Network(ICBX) til PKR
Rs0.06570896
1 ICB Network(ICBX) til KZT
0.125473
1 ICB Network(ICBX) til THB
฿0.007373275
1 ICB Network(ICBX) til TWD
NT$0.006998245
1 ICB Network(ICBX) til AED
د.إ0.000849605
1 ICB Network(ICBX) til CHF
Fr0.000182885
1 ICB Network(ICBX) til HKD
HK$0.001798755
1 ICB Network(ICBX) til AMD
֏0.08869691
1 ICB Network(ICBX) til MAD
.د.م0.002090445
1 ICB Network(ICBX) til MXN
$0.0042596
1 ICB Network(ICBX) til SAR
ريال0.000868125
1 ICB Network(ICBX) til ETB
Br0.033236455
1 ICB Network(ICBX) til KES
KSh0.029930635
1 ICB Network(ICBX) til JOD
د.أ0.0001641335
1 ICB Network(ICBX) til PLN
0.00083803
1 ICB Network(ICBX) til RON
лв0.00100008
1 ICB Network(ICBX) til SEK
kr0.002178415
1 ICB Network(ICBX) til BGN
лв0.00038429
1 ICB Network(ICBX) til HUF
Ft0.07695986
1 ICB Network(ICBX) til CZK
0.004785105
1 ICB Network(ICBX) til KWD
د.ك0.0000706075
1 ICB Network(ICBX) til ILS
0.000770895
1 ICB Network(ICBX) til BOB
Bs0.001599665
1 ICB Network(ICBX) til AZN
0.00039355
1 ICB Network(ICBX) til TJS
SM0.002169155
1 ICB Network(ICBX) til GEL
0.00062505
1 ICB Network(ICBX) til AOA
Kz0.211028455
1 ICB Network(ICBX) til BHD
.د.ب0.0000872755
1 ICB Network(ICBX) til BMD
$0.0002315
1 ICB Network(ICBX) til DKK
kr0.001470025
1 ICB Network(ICBX) til HNL
L0.006067615
1 ICB Network(ICBX) til MUR
0.01049621
1 ICB Network(ICBX) til NAD
$0.004021155
1 ICB Network(ICBX) til NOK
kr0.00230111
1 ICB Network(ICBX) til NZD
$0.00039355
1 ICB Network(ICBX) til PAB
B/.0.0002315
1 ICB Network(ICBX) til PGK
K0.00096767
1 ICB Network(ICBX) til QAR
ر.ق0.00084266
1 ICB Network(ICBX) til RSD
дин.0.023092125
1 ICB Network(ICBX) til UZS
soʻm2.858022605
1 ICB Network(ICBX) til ALL
L0.01908949
1 ICB Network(ICBX) til ANG
ƒ0.000414385
1 ICB Network(ICBX) til AWG
ƒ0.0004167
1 ICB Network(ICBX) til BBD
$0.000463
1 ICB Network(ICBX) til BAM
KM0.00038429
1 ICB Network(ICBX) til BIF
Fr0.6910275
1 ICB Network(ICBX) til BND
$0.00029632
1 ICB Network(ICBX) til BSD
$0.0002315
1 ICB Network(ICBX) til JMD
$0.037134915
1 ICB Network(ICBX) til KHR
0.933465875
1 ICB Network(ICBX) til KMF
Fr0.096767
1 ICB Network(ICBX) til LAK
5.032608595
1 ICB Network(ICBX) til LKR
Rs0.070086625
1 ICB Network(ICBX) til MDL
L0.003845215
1 ICB Network(ICBX) til MGA
Ar1.024334255
1 ICB Network(ICBX) til MOP
P0.001854315
1 ICB Network(ICBX) til MVR
0.00354195
1 ICB Network(ICBX) til MWK
MK0.401909465
1 ICB Network(ICBX) til MZN
MT0.01479285
1 ICB Network(ICBX) til NPR
Rs0.03262298
1 ICB Network(ICBX) til PYG
1.653373
1 ICB Network(ICBX) til RWF
Fr0.3354435
1 ICB Network(ICBX) til SBD
$0.0018983
1 ICB Network(ICBX) til SCR
0.003317395
1 ICB Network(ICBX) til SRD
$0.008817835
1 ICB Network(ICBX) til SVC
$0.00202794
1 ICB Network(ICBX) til SZL
L0.004016525
1 ICB Network(ICBX) til TMT
m0.00081025
1 ICB Network(ICBX) til TND
د.ت0.0006743595
1 ICB Network(ICBX) til TTD
$0.001567255
1 ICB Network(ICBX) til UGX
Sh0.812102
1 ICB Network(ICBX) til XAF
Fr0.129177
1 ICB Network(ICBX) til XCD
$0.00062505
1 ICB Network(ICBX) til XOF
Fr0.129177
1 ICB Network(ICBX) til XPF
Fr0.0233815
1 ICB Network(ICBX) til BWP
P0.00308358
1 ICB Network(ICBX) til BZD
$0.000465315
1 ICB Network(ICBX) til CVE
$0.021730905
1 ICB Network(ICBX) til DJF
Fr0.0409755
1 ICB Network(ICBX) til DOP
$0.01435763
1 ICB Network(ICBX) til DZD
د.ج0.02999777
1 ICB Network(ICBX) til FJD
$0.000520875
1 ICB Network(ICBX) til GNF
Fr2.0128925
1 ICB Network(ICBX) til GTQ
Q0.00177329
1 ICB Network(ICBX) til GYD
$0.04848999
1 ICB Network(ICBX) til ISK
kr0.0280115

ICB Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ICB Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ICB Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ICB Network

Hvor mye er ICB Network (ICBX) verdt i dag?
Live ICBX prisen i USD er 0.0002315 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ICBX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ICBX til USD er $ 0.0002315. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ICB Network?
Markedsverdien for ICBX er $ 4.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ICBX?
Den sirkulerende forsyningen av ICBX er 19.29B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICBX ?
ICBX oppnådde en ATH-pris på 0.000884643643879396 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ICBX?
ICBX så en ATL-pris på 0.000043342386939507 USD.
Hva er handelsvolumet til ICBX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICBX er $ 38.78K USD.
Vil ICBX gå høyere i år?
ICBX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICBX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:06:44 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

