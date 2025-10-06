iShares Gold Trust pris i dag

Sanntids iShares Gold Trust (IAUON) pris i dag er $ 76.22, med en 0.56% endring de siste 24 timene. Nåværende IAUON til USD konverteringssats er $ 76.22 per IAUON.

iShares Gold Trust rangerer for tiden som #1055 etter markedsverdi på $ 9.11M, med en sirkulerende forsyning på 119.51K IAUON. I løpet av de siste 24 timene IAUON har den blitt handlet mellom $ 76(laveste) og $ 77.12 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 82.53676920433921, mens tidenes laveste notering var $ 66.2823140111318.

Kortsiktig har IAUON beveget seg -0.36% i løpet av den siste timen og -2.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.36K.

iShares Gold Trust (IAUON) Markedsinformasjon

Rangering No.1055 Markedsverdi $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Volum (24 timer) $ 56.36K$ 56.36K $ 56.36K Fullt utvannet markedsverdi $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Opplagsforsyning 119.51K 119.51K 119.51K Total forsyning 119,511.02457421 119,511.02457421 119,511.02457421 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på iShares Gold Trust er $ 9.11M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.36K. Den sirkulerende forsyningen på IAUON er 119.51K, med en total tilgang på 119511.02457421. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.11M.