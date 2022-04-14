iAI Center (IAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iAI Center (IAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

iAI Center (IAI) Informasjon iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability. Offisiell nettside: https://www.iai.center/ Teknisk dokument: https://www.iai.center/pdf/iAI-Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x418a89b177b41e24fa50712a1822f6e6e8c629a1 Kjøp IAI nå!

iAI Center (IAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iAI Center (IAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M All-time high: $ 0.03549 $ 0.03549 $ 0.03549 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.003021 $ 0.003021 $ 0.003021 Lær mer om iAI Center (IAI) pris

iAI Center (IAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iAI Center (IAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IAIs tokenomics, kan du utforske IAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IAI Interessert i å legge til iAI Center (IAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe IAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper IAI på MEXC nå!

iAI Center (IAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IAI nå!

IAI prisforutsigelse Vil du vite hvor IAI kan være på vei? Vår IAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!