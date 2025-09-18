Dagens iAI Center livepris er 0.003022 USD. Spor prisoppdateringer for IAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens iAI Center livepris er 0.003022 USD. Spor prisoppdateringer for IAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

iAI Center Logo

iAI Center Pris(IAI)

1 IAI til USD livepris:

$0.003021
$0.003021$0.003021
0.00%1D
USD
iAI Center (IAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:12:57 (UTC+8)

iAI Center (IAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003019
$ 0.003019$ 0.003019
24 timer lav
$ 0.003032
$ 0.003032$ 0.003032
24 timer høy

$ 0.003019
$ 0.003019$ 0.003019

$ 0.003032
$ 0.003032$ 0.003032

--
----

--
----

+0.03%

0.00%

-2.99%

-2.99%

iAI Center (IAI) sanntidsprisen er $ 0.003022. I løpet av de siste 24 timene har IAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003019 og et toppnivå på $ 0.003032, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IAI er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IAI endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -2.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iAI Center (IAI) Markedsinformasjon

--
----

$ 85.96K
$ 85.96K$ 85.96K

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Nåværende markedsverdi på iAI Center er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 85.96K. Den sirkulerende forsyningen på IAI er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.02M.

iAI Center (IAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene iAI Center for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.003278-52.04%
60 dager$ -0.003958-56.71%
90 dager$ -0.002528-45.55%
iAI Center Prisendring i dag

I dag registrerte IAI en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

iAI Center 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.003278 (-52.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

iAI Center 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IAI en endring på $ -0.003958 (-56.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

iAI Center 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002528-45.55% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for iAI Center (IAI)?

Sjekk ut iAI Center Prishistorikk-siden nå.

Hva er iAI Center (IAI)

iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability.

iAI Center er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere iAI Center investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om iAI Center på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din iAI Center kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

iAI Center Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil iAI Center (IAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine iAI Center (IAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for iAI Center.

Sjekk iAI Centerprisprognosen nå!

iAI Center (IAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak iAI Center (IAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe iAI Center (IAI)

Leter du etter hvordan du kjøperiAI Center? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe iAI Center på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IAI til lokale valutaer

1 iAI Center(IAI) til VND
79.52393
1 iAI Center(IAI) til AUD
A$0.00456322
1 iAI Center(IAI) til GBP
0.00223628
1 iAI Center(IAI) til EUR
0.0025687
1 iAI Center(IAI) til USD
$0.003022
1 iAI Center(IAI) til MYR
RM0.0126924
1 iAI Center(IAI) til TRY
0.12505036
1 iAI Center(IAI) til JPY
¥0.444234
1 iAI Center(IAI) til ARS
ARS$4.45720824
1 iAI Center(IAI) til RUB
0.252337
1 iAI Center(IAI) til INR
0.26620798
1 iAI Center(IAI) til IDR
Rp50.36664652
1 iAI Center(IAI) til KRW
4.22064608
1 iAI Center(IAI) til PHP
0.17228422
1 iAI Center(IAI) til EGP
￡E.0.14553952
1 iAI Center(IAI) til BRL
R$0.01604682
1 iAI Center(IAI) til CAD
C$0.00414014
1 iAI Center(IAI) til BDT
0.36789828
1 iAI Center(IAI) til NGN
4.51716472
1 iAI Center(IAI) til COP
$11.8046875
1 iAI Center(IAI) til ZAR
R.0.05237126
1 iAI Center(IAI) til UAH
0.12486904
1 iAI Center(IAI) til TZS
T.Sh.7.48017528
1 iAI Center(IAI) til VES
Bs0.492586
1 iAI Center(IAI) til CLP
$2.88601
1 iAI Center(IAI) til PKR
Rs0.85776448
1 iAI Center(IAI) til KZT
1.63614102
1 iAI Center(IAI) til THB
฿0.0960996
1 iAI Center(IAI) til TWD
NT$0.09132484
1 iAI Center(IAI) til AED
د.إ0.01109074
1 iAI Center(IAI) til CHF
Fr0.00238738
1 iAI Center(IAI) til HKD
HK$0.02348094
1 iAI Center(IAI) til AMD
֏1.1565194
1 iAI Center(IAI) til MAD
.د.م0.02725844
1 iAI Center(IAI) til MXN
$0.05557458
1 iAI Center(IAI) til SAR
ريال0.0113325
1 iAI Center(IAI) til ETB
Br0.43386854
1 iAI Center(IAI) til KES
KSh0.39038196
1 iAI Center(IAI) til JOD
د.أ0.002142598
1 iAI Center(IAI) til PLN
0.01093964
1 iAI Center(IAI) til RON
лв0.01305504
1 iAI Center(IAI) til SEK
kr0.02843702
1 iAI Center(IAI) til BGN
лв0.00501652
1 iAI Center(IAI) til HUF
Ft1.00396884
1 iAI Center(IAI) til CZK
0.06249496
1 iAI Center(IAI) til KWD
د.ك0.00092171
1 iAI Center(IAI) til ILS
0.01006326
1 iAI Center(IAI) til BOB
Bs0.02088202
1 iAI Center(IAI) til AZN
0.0051374
1 iAI Center(IAI) til TJS
SM0.02828592
1 iAI Center(IAI) til GEL
0.0081594
1 iAI Center(IAI) til AOA
Kz2.75476454
1 iAI Center(IAI) til BHD
.د.ب0.001139294
1 iAI Center(IAI) til BMD
$0.003022
1 iAI Center(IAI) til DKK
kr0.0191897
1 iAI Center(IAI) til HNL
L0.07920662
1 iAI Center(IAI) til MUR
0.13701748
1 iAI Center(IAI) til NAD
$0.0524317
1 iAI Center(IAI) til NOK
kr0.03003868
1 iAI Center(IAI) til NZD
$0.0051374
1 iAI Center(IAI) til PAB
B/.0.003022
1 iAI Center(IAI) til PGK
K0.01263196
1 iAI Center(IAI) til QAR
ر.ق0.01096986
1 iAI Center(IAI) til RSD
дин.0.30138406
1 iAI Center(IAI) til UZS
soʻm37.30861474
1 iAI Center(IAI) til ALL
L0.24919412
1 iAI Center(IAI) til ANG
ƒ0.00540938
1 iAI Center(IAI) til AWG
ƒ0.0054396
1 iAI Center(IAI) til BBD
$0.006044
1 iAI Center(IAI) til BAM
KM0.00501652
1 iAI Center(IAI) til BIF
Fr9.02067
1 iAI Center(IAI) til BND
$0.00386816
1 iAI Center(IAI) til BSD
$0.003022
1 iAI Center(IAI) til JMD
$0.48475902
1 iAI Center(IAI) til KHR
12.13653332
1 iAI Center(IAI) til KMF
Fr1.263196
1 iAI Center(IAI) til LAK
65.69565086
1 iAI Center(IAI) til LKR
Rs0.91409456
1 iAI Center(IAI) til MDL
L0.049863
1 iAI Center(IAI) til MGA
Ar13.37165494
1 iAI Center(IAI) til MOP
P0.02420622
1 iAI Center(IAI) til MVR
0.0462366
1 iAI Center(IAI) til MWK
MK5.24652442
1 iAI Center(IAI) til MZN
MT0.1931058
1 iAI Center(IAI) til NPR
Rs0.42586024
1 iAI Center(IAI) til PYG
21.583124
1 iAI Center(IAI) til RWF
Fr4.378878
1 iAI Center(IAI) til SBD
$0.0247804
1 iAI Center(IAI) til SCR
0.04330526
1 iAI Center(IAI) til SRD
$0.11510798
1 iAI Center(IAI) til SVC
$0.0264425
1 iAI Center(IAI) til SZL
L0.0524317
1 iAI Center(IAI) til TMT
m0.010577
1 iAI Center(IAI) til TND
د.ت0.00879402
1 iAI Center(IAI) til TTD
$0.02045894
1 iAI Center(IAI) til UGX
Sh10.601176
1 iAI Center(IAI) til XAF
Fr1.686276
1 iAI Center(IAI) til XCD
$0.0081594
1 iAI Center(IAI) til XOF
Fr1.686276
1 iAI Center(IAI) til XPF
Fr0.305222
1 iAI Center(IAI) til BWP
P0.04025304
1 iAI Center(IAI) til BZD
$0.00607422
1 iAI Center(IAI) til CVE
$0.28340316
1 iAI Center(IAI) til DJF
Fr0.534894
1 iAI Center(IAI) til DOP
$0.18742444
1 iAI Center(IAI) til DZD
د.ج0.39153032
1 iAI Center(IAI) til FJD
$0.0067995
1 iAI Center(IAI) til GNF
Fr26.27629
1 iAI Center(IAI) til GTQ
Q0.02314852
1 iAI Center(IAI) til GYD
$0.63247438
1 iAI Center(IAI) til ISK
kr0.365662

iAI Center Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av iAI Center, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell iAI Center nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om iAI Center

Hvor mye er iAI Center (IAI) verdt i dag?
Live IAI prisen i USD er 0.003022 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IAI til USD er $ 0.003022. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for iAI Center?
Markedsverdien for IAI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IAI?
Den sirkulerende forsyningen av IAI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIAI ?
IAI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IAI?
IAI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til IAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IAI er $ 85.96K USD.
Vil IAI gå høyere i år?
IAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:12:57 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.003021
