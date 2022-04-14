HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Informasjon Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives. Offisiell nettside: https://www.hyperskidstoken.com/ Teknisk dokument: https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG Kjøp HYPERSKIDS nå!

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 129.96K $ 129.96K $ 129.96K All-time high: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 All-Time Low: $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 Nåværende pris: $ 0.00012996 $ 0.00012996 $ 0.00012996 Lær mer om HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) pris

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HYPERSKIDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HYPERSKIDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HYPERSKIDSs tokenomics, kan du utforske HYPERSKIDS tokenets livepris!

