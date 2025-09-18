Hva er HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.

HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HYPERSKIDS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende HYPERSKIDS-til-USD-pris? $ 0.00003014 . Hva er markedsverdien for HYPERSKIDS? Markedsverdien for HYPERSKIDS er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HYPERSKIDS? Den sirkulerende forsyningen av HYPERSKIDS er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHYPERSKIDS ? HYPERSKIDS oppnådde en ATH-pris på 0.024004661749068318 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HYPERSKIDS? HYPERSKIDS så en ATL-pris på 0.000005915438903127 USD . Hva er handelsvolumet til HYPERSKIDS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HYPERSKIDS er $ 55.34 USD .

