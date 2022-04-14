HyperCycle (HYPC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HyperCycle (HYPC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HyperCycle (HYPC) Informasjon HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system. Offisiell nettside: https://www.hypercycle.ai/ Teknisk dokument: https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4 Kjøp HYPC nå!

HyperCycle (HYPC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HyperCycle (HYPC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Total forsyning: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B Sirkulerende forsyning: $ 155.12M $ 155.12M $ 155.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.20M $ 63.20M $ 63.20M All-time high: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 All-Time Low: $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 $ 0.01708075677783095 Nåværende pris: $ 0.02943 $ 0.02943 $ 0.02943 Lær mer om HyperCycle (HYPC) pris

HyperCycle (HYPC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HyperCycle (HYPC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HYPC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HYPC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HYPCs tokenomics, kan du utforske HYPC tokenets livepris!

