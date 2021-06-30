HYDRA (HYDRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HYDRA (HYDRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HYDRA (HYDRA) Informasjon Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Offisiell nettside: https://hydrachain.org/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPJm6inJQDj_KY6vvCtLgnqTBJ-Afzn64XOROWKIag209ITp6053JovJpHuiLhIWf-oKvOR01kjvLg/pub Blokkutforsker: https://skynet.hydrachain.org/ Kjøp HYDRA nå!

HYDRA (HYDRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HYDRA (HYDRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Total forsyning: $ 31.90M $ 31.90M $ 31.90M Sirkulerende forsyning: $ 28.86M $ 28.86M $ 28.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M All-time high: $ 32.1 $ 32.1 $ 32.1 All-Time Low: $ 0.11599204940931535 $ 0.11599204940931535 $ 0.11599204940931535 Nåværende pris: $ 0.1154 $ 0.1154 $ 0.1154 Lær mer om HYDRA (HYDRA) pris

HYDRA (HYDRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HYDRA (HYDRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HYDRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HYDRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HYDRAs tokenomics, kan du utforske HYDRA tokenets livepris!

HYDRA (HYDRA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HYDRA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HYDRA nå!

HYDRA prisforutsigelse Vil du vite hvor HYDRA kan være på vei? Vår HYDRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HYDRA tokenets prisforutsigelse nå!

