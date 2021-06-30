Dagens HYDRA livepris er 0.1266 USD. Spor prisoppdateringer for HYDRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HYDRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HYDRA livepris er 0.1266 USD. Spor prisoppdateringer for HYDRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HYDRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

HYDRA Pris(HYDRA)

HYDRA (HYDRA) Live prisdiagram
HYDRA (HYDRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1249
$ 0.1249$ 0.1249
24 timer lav
$ 0.1304
$ 0.1304$ 0.1304
24 timer høy

$ 0.1249
$ 0.1249$ 0.1249

$ 0.1304
$ 0.1304$ 0.1304

$ 52.17624526
$ 52.17624526$ 52.17624526

$ 0.12893446887436186
$ 0.12893446887436186$ 0.12893446887436186

+0.63%

+0.47%

-11.90%

-11.90%

HYDRA (HYDRA) sanntidsprisen er $ 0.1266. I løpet av de siste 24 timene har HYDRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1249 og et toppnivå på $ 0.1304, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HYDRA er $ 52.17624526, mens den rekordlave prisen er $ 0.12893446887436186.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HYDRA endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, +0.47% over 24 timer og -11.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HYDRA (HYDRA) Markedsinformasjon

No.1610

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

$ 54.43K
$ 54.43K$ 54.43K

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

29.00M
29.00M 29.00M

32,042,873.03293073
32,042,873.03293073 32,042,873.03293073

NONE

Nåværende markedsverdi på HYDRA er $ 3.67M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.43K. Den sirkulerende forsyningen på HYDRA er 29.00M, med en total tilgang på 32042873.03293073. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.06M.

HYDRA (HYDRA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene HYDRA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000592+0.47%
30 dager$ -0.0333-20.83%
60 dager$ -0.0607-32.41%
90 dager$ -0.0557-30.56%
HYDRA Prisendring i dag

I dag registrerte HYDRA en endring på $ +0.000592 (+0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

HYDRA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0333 (-20.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

HYDRA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HYDRA en endring på $ -0.0607 (-32.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

HYDRA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0557-30.56% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for HYDRA (HYDRA)?

Sjekk ut HYDRA Prishistorikk-siden nå.

Hva er HYDRA (HYDRA)

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

HYDRA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HYDRA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HYDRA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om HYDRA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HYDRA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HYDRA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HYDRA (HYDRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HYDRA (HYDRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HYDRA.

Sjekk HYDRAprisprognosen nå!

HYDRA (HYDRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HYDRA (HYDRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HYDRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HYDRA (HYDRA)

Leter du etter hvordan du kjøperHYDRA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HYDRA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HYDRA til lokale valutaer

HYDRA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HYDRA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell HYDRA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om HYDRA

Hvor mye er HYDRA (HYDRA) verdt i dag?
Live HYDRA prisen i USD er 0.1266 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HYDRA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HYDRA til USD er $ 0.1266. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HYDRA?
Markedsverdien for HYDRA er $ 3.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HYDRA?
Den sirkulerende forsyningen av HYDRA er 29.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHYDRA ?
HYDRA oppnådde en ATH-pris på 52.17624526 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HYDRA?
HYDRA så en ATL-pris på 0.12893446887436186 USD.
Hva er handelsvolumet til HYDRA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HYDRA er $ 54.43K USD.
Vil HYDRA gå høyere i år?
HYDRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HYDRA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

