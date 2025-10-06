Hybrid pris i dag

Sanntids Hybrid (HYB) pris i dag er $ 0.00009817, med en 0.50% endring de siste 24 timene. Nåværende HYB til USD konverteringssats er $ 0.00009817 per HYB.

Hybrid rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- HYB. I løpet av de siste 24 timene HYB har den blitt handlet mellom $ 0.00009262(laveste) og $ 0.00010042 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har HYB beveget seg +0.31% i løpet av den siste timen og +8.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.20K.

Hybrid (HYB) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 54.20K$ 54.20K $ 54.20K Fullt utvannet markedsverdi $ 98.17K$ 98.17K $ 98.17K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Hybrid er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.20K. Den sirkulerende forsyningen på HYB er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.17K.