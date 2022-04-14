Honeyland (HXD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Honeyland (HXD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Honeyland (HXD) Informasjon Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project. Offisiell nettside: https://honey.land/ Teknisk dokument: https://docs.honey.land/hc/en/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug Kjøp HXD nå!

Honeyland (HXD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Honeyland (HXD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M All-time high: $ 0.282 $ 0.282 $ 0.282 All-Time Low: $ 0.002741222502780159 $ 0.002741222502780159 $ 0.002741222502780159 Nåværende pris: $ 0.00445 $ 0.00445 $ 0.00445 Lær mer om Honeyland (HXD) pris

Honeyland (HXD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Honeyland (HXD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HXD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HXD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HXDs tokenomics, kan du utforske HXD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HXD Interessert i å legge til Honeyland (HXD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HXD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HXD på MEXC nå!

Honeyland (HXD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HXD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HXD nå!

HXD prisforutsigelse Vil du vite hvor HXD kan være på vei? Vår HXD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HXD tokenets prisforutsigelse nå!

