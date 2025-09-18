Hva er Honeyland (HXD)

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Honeyland er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Honeyland investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Honeyland (HXD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Honeyland (HXD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HXD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Honeyland (HXD)

Leter du etter hvordan du kjøperHoneyland? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Honeyland på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HXD til lokale valutaer

Honeyland Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Honeyland, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Honeyland Hvor mye er Honeyland (HXD) verdt i dag? Live HXD prisen i USD er 0.00458 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HXD-til-USD-pris? $ 0.00458 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HXD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Honeyland? Markedsverdien for HXD er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HXD? Den sirkulerende forsyningen av HXD er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHXD ? HXD oppnådde en ATH-pris på 0.35171972537655316 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HXD? HXD så en ATL-pris på 0.002741222502780159 USD . Hva er handelsvolumet til HXD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HXD er $ 2.00K USD . Vil HXD gå høyere i år? HXD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HXD prisprognosen for en mer grundig analyse.

