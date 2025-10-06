HUMP AI pris i dag

Sanntids HUMP AI (HUMP) pris i dag er $ 0.000021, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende HUMP til USD konverteringssats er $ 0.000021 per HUMP.

HUMP AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- HUMP. I løpet av de siste 24 timene HUMP har den blitt handlet mellom $ 0.00002(laveste) og $ 0.000021 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har HUMP beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -19.24% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 50.86.

HUMP AI (HUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 50.86$ 50.86 $ 50.86 Fullt utvannet markedsverdi $ 105.00K$ 105.00K $ 105.00K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

