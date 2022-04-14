Chihuahua (HUAHUA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chihuahua (HUAHUA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chihuahua (HUAHUA) Informasjon Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain. Offisiell nettside: https://www.chihuahua.wtf/ Blokkutforsker: https://www.mintscan.io/chihuahua Kjøp HUAHUA nå!

Chihuahua (HUAHUA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chihuahua (HUAHUA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Total forsyning: $ 103.00B $ 103.00B $ 103.00B Sirkulerende forsyning: $ 93.55B $ 93.55B $ 93.55B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M All-time high: $ 0.006378 $ 0.006378 $ 0.006378 All-Time Low: $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 Nåværende pris: $ 0.00001788 $ 0.00001788 $ 0.00001788 Lær mer om Chihuahua (HUAHUA) pris

Chihuahua (HUAHUA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chihuahua (HUAHUA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUAHUA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUAHUA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUAHUAs tokenomics, kan du utforske HUAHUA tokenets livepris!

