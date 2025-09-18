Chihuahua Pris(HUAHUA)
Chihuahua (HUAHUA) sanntidsprisen er $ 0.0000194. I løpet av de siste 24 timene har HUAHUA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000192 og et toppnivå på $ 0.00002317, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUAHUA er $ 0.009853830467409223, mens den rekordlave prisen er $ 0.000014850630620658.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUAHUA endret seg med +0.93% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -15.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Chihuahua er $ 1.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 42.71K. Den sirkulerende forsyningen på HUAHUA er 93.55B, med en total tilgang på 103000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.00M.
Spor prisendringene Chihuahua for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|0.00%
|30 dager
|$ -0.00001541
|-44.27%
|60 dager
|$ -0.00002288
|-54.12%
|90 dager
|$ +0.0000005
|+2.64%
I dag registrerte HUAHUA en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00001541 (-44.27%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så HUAHUA en endring på $ -0.00002288 (-54.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000005+2.64% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Chihuahua (HUAHUA)?
Sjekk ut Chihuahua Prishistorikk-siden nå.
Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain.
Chihuahua er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Chihuahua investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.
I tillegg kan du:
- Sjekk HUAHUA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Chihuahua på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.
Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Chihuahua kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.
Hvor mye vil Chihuahua (HUAHUA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chihuahua (HUAHUA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chihuahua.
Sjekk Chihuahuaprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Chihuahua (HUAHUA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HUAHUA tokenets omfattende tokenomics nå!
Leter du etter hvordan du kjøperChihuahua? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Chihuahua på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.
For en mer dyptgående forståelse av Chihuahua, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
