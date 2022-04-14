HIRO (HRT) tokenomics

HIRO (HRT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i HIRO (HRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
HIRO (HRT) Informasjon

HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology.

Offisiell nettside:
https://hiro-token.com/
Teknisk dokument:
https://hiros-organization-1.gitbook.io/hiro-whitepaper
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x40787b15b30835c8da910b3da62c7d5691cc5c65

HIRO (HRT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HIRO (HRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total forsyning: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 461.00K
$ 461.00K
$ 461.00K$ 461.00K
All-time high: $ 0.8
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
All-Time Low:
$ 0.000028302417113575
$ 0.000028302417113575$ 0.000028302417113575
Nåværende pris:
$ 0.000461
$ 0.000461$ 0.000461

HIRO (HRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak HIRO (HRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet HRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange HRT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår HRTs tokenomics, kan du utforske HRT tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.