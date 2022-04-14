HPT (HPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HPT (HPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HPT (HPT) Informasjon The Huobipool Token is a proof of interest for the Huobi Mine Pool, with a constant total issuance of 10 billion. The Huobi Mine Pool will airdrop 51% of its profits to community builders based on the contribution of community contributors. The incentive mode is gradually released to the community through investment mining and computing mining mode. Offisiell nettside: https://www.huobipool.com/ Teknisk dokument: https://huobi-pool-service.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/prd/hpt/doc/HuobipoolTokenWhitepaperEN.pdf

HPT (HPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HPT (HPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: -- -- -- All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: -- -- --

HPT (HPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HPT (HPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HPTs tokenomics, kan du utforske HPT tokenets livepris!

HPT (HPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

HPT prisforutsigelse Vil du vite hvor HPT kan være på vei? Vår HPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

