Robinhood (HOOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Robinhood (HOOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Robinhood (HOOD) Informasjon A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems. Offisiell nettside: https://hoodsolana.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/h5NciPdMZ5QCB5BYETJMYBMpVx9ZuitR6HcVjyBhood Kjøp HOOD nå!

Robinhood (HOOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Robinhood (HOOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 44.55B $ 44.55B $ 44.55B Sirkulerende forsyning: $ 44.55B $ 44.55B $ 44.55B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 0.0024498 $ 0.0024498 $ 0.0024498 All-Time Low: $ 0.000016852727729194 $ 0.000016852727729194 $ 0.000016852727729194 Nåværende pris: $ 0.00002716 $ 0.00002716 $ 0.00002716 Lær mer om Robinhood (HOOD) pris

Robinhood (HOOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Robinhood (HOOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOODs tokenomics, kan du utforske HOOD tokenets livepris!

Robinhood (HOOD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOOD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOOD nå!

HOOD prisforutsigelse Vil du vite hvor HOOD kan være på vei? Vår HOOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOOD tokenets prisforutsigelse nå!

