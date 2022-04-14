HONK (HONK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HONK (HONK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HONK (HONK) Informasjon Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game." Offisiell nettside: https://honk.lol/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3ag1Mj9AKz9FAkCQ6gAEhpLSX8B2pUbPdkb9iBsDLZNB Kjøp HONK nå!

HONK (HONK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HONK (HONK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 818.64K $ 818.64K $ 818.64K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 919.82M $ 919.82M $ 919.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 889.99K $ 889.99K $ 889.99K All-time high: $ 0.04001 $ 0.04001 $ 0.04001 All-Time Low: $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 Nåværende pris: $ 0.00089 $ 0.00089 $ 0.00089 Lær mer om HONK (HONK) pris

HONK (HONK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HONK (HONK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HONK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HONK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HONKs tokenomics, kan du utforske HONK tokenets livepris!

