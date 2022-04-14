Hakuto Metaverse (HKTM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hakuto Metaverse (HKTM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hakuto Metaverse (HKTM) Informasjon Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. Offisiell nettside: https://www.hakuto.io/ Teknisk dokument: https://hakuto-white-paper.gitbook.io/hakuto/roadmap/introduction Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x3f36346f6389ab3253d0f4ebacde5c5dcd384a0b

Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hakuto Metaverse (HKTM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M All-time high: $ 0.08917 $ 0.08917 $ 0.08917 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 Lær mer om Hakuto Metaverse (HKTM) pris

Hakuto Metaverse (HKTM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hakuto Metaverse (HKTM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HKTM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HKTM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HKTMs tokenomics, kan du utforske HKTM tokenets livepris!

Hakuto Metaverse (HKTM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HKTM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HKTM nå!

HKTM prisforutsigelse Vil du vite hvor HKTM kan være på vei? Vår HKTM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

