Dagens Hakuto Metaverse livepris er 0.001 USD. Spor prisoppdateringer for HKTM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HKTM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hakuto Metaverse livepris er 0.001 USD. Spor prisoppdateringer for HKTM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HKTM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HKTM

HKTM Prisinformasjon

HKTM teknisk dokument

HKTM Offisiell nettside

HKTM tokenomics

HKTM Prisprognose

HKTM-historikk

HKTM Kjøpeguide

HKTM-til-fiat-valutakonverter

HKTM Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hakuto Metaverse Logo

Hakuto Metaverse Pris(HKTM)

1 HKTM til USD livepris:

$0.001
$0.001$0.001
0.00%1D
USD
Hakuto Metaverse (HKTM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:55:31 (UTC+8)

Hakuto Metaverse (HKTM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001
$ 0.001$ 0.001
24 timer lav
$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011
24 timer høy

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

$ 0.0011
$ 0.0011$ 0.0011

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-16.67%

-16.67%

Hakuto Metaverse (HKTM) sanntidsprisen er $ 0.001. I løpet av de siste 24 timene har HKTM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001 og et toppnivå på $ 0.0011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HKTM er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HKTM endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -16.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hakuto Metaverse (HKTM) Markedsinformasjon

--
----

$ 2.34K
$ 2.34K$ 2.34K

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

--
----

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Hakuto Metaverse er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.34K. Den sirkulerende forsyningen på HKTM er --, med en total tilgang på 2500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.50M.

Hakuto Metaverse (HKTM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hakuto Metaverse for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00139-58.16%
60 dager$ -0.00148-59.68%
90 dager$ -0.00164-62.13%
Hakuto Metaverse Prisendring i dag

I dag registrerte HKTM en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hakuto Metaverse 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00139 (-58.16%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hakuto Metaverse 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HKTM en endring på $ -0.00148 (-59.68%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hakuto Metaverse 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00164-62.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hakuto Metaverse (HKTM)?

Sjekk ut Hakuto Metaverse Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hakuto Metaverse (HKTM)

Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.

Hakuto Metaverse er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hakuto Metaverse investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HKTM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hakuto Metaverse på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hakuto Metaverse kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hakuto Metaverse Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hakuto Metaverse (HKTM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hakuto Metaverse (HKTM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hakuto Metaverse.

Sjekk Hakuto Metaverseprisprognosen nå!

Hakuto Metaverse (HKTM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hakuto Metaverse (HKTM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HKTM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hakuto Metaverse (HKTM)

Leter du etter hvordan du kjøperHakuto Metaverse? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hakuto Metaverse på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HKTM til lokale valutaer

1 Hakuto Metaverse(HKTM) til VND
26.315
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til AUD
A$0.00151
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til GBP
0.00074
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til EUR
0.00085
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til USD
$0.001
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MYR
RM0.0042
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til TRY
0.04138
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til JPY
¥0.147
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til ARS
ARS$1.47492
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til RUB
0.08349
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til INR
0.08809
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til IDR
Rp16.66666
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til KRW
1.39664
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til PHP
0.05706
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til EGP
￡E.0.04817
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BRL
R$0.00532
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til CAD
C$0.00137
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BDT
0.12174
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til NGN
1.49476
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til COP
$3.90625
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til ZAR
R.0.01733
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til UAH
0.04132
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til TZS
T.Sh.2.47524
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til VES
Bs0.163
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til CLP
$0.955
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til PKR
Rs0.28384
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til KZT
0.54141
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til THB
฿0.0318
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til TWD
NT$0.03023
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til AED
د.إ0.00367
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til CHF
Fr0.00079
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til HKD
HK$0.00777
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til AMD
֏0.3827
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MAD
.د.م0.00902
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MXN
$0.01839
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til SAR
ريال0.00375
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til ETB
Br0.14357
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til KES
KSh0.12918
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til JOD
د.أ0.000709
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til PLN
0.00362
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til RON
лв0.00431
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til SEK
kr0.00941
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BGN
лв0.00166
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til HUF
Ft0.33222
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til CZK
0.02067
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til KWD
د.ك0.000305
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til ILS
0.00333
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BOB
Bs0.00691
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til AZN
0.0017
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til TJS
SM0.00936
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til GEL
0.0027
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til AOA
Kz0.91157
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BHD
.د.ب0.000377
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BMD
$0.001
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til DKK
kr0.00635
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til HNL
L0.02621
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MUR
0.04534
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til NAD
$0.01735
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til NOK
kr0.00994
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til NZD
$0.0017
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til PAB
B/.0.001
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til PGK
K0.00418
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til QAR
ر.ق0.00363
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til RSD
дин.0.09972
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til UZS
soʻm12.34567
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til ALL
L0.08246
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til ANG
ƒ0.00179
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til AWG
ƒ0.0018
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BBD
$0.002
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BAM
KM0.00166
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BIF
Fr2.985
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BND
$0.00128
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BSD
$0.001
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til JMD
$0.16041
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til KHR
4.01606
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til KMF
Fr0.418
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til LAK
21.73913
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til LKR
Rs0.30248
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MDL
L0.0165
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MGA
Ar4.42477
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MOP
P0.00801
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MVR
0.0153
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MWK
MK1.73611
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til MZN
MT0.0639
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til NPR
Rs0.14092
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til PYG
7.142
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til RWF
Fr1.449
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til SBD
$0.0082
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til SCR
0.01433
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til SRD
$0.03809
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til SVC
$0.00875
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til SZL
L0.01735
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til TMT
m0.0035
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til TND
د.ت0.00291
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til TTD
$0.00677
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til UGX
Sh3.508
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til XAF
Fr0.558
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til XCD
$0.0027
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til XOF
Fr0.558
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til XPF
Fr0.101
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BWP
P0.01332
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til BZD
$0.00201
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til CVE
$0.09378
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til DJF
Fr0.177
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til DOP
$0.06202
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til DZD
د.ج0.12956
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til FJD
$0.00225
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til GNF
Fr8.695
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til GTQ
Q0.00766
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til GYD
$0.20929
1 Hakuto Metaverse(HKTM) til ISK
kr0.121

Hakuto Metaverse Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hakuto Metaverse, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hakuto Metaverse nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hakuto Metaverse

Hvor mye er Hakuto Metaverse (HKTM) verdt i dag?
Live HKTM prisen i USD er 0.001 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HKTM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HKTM til USD er $ 0.001. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hakuto Metaverse?
Markedsverdien for HKTM er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HKTM?
Den sirkulerende forsyningen av HKTM er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHKTM ?
HKTM oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HKTM?
HKTM så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til HKTM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HKTM er $ 2.34K USD.
Vil HKTM gå høyere i år?
HKTM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HKTM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:55:31 (UTC+8)

Hakuto Metaverse (HKTM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

HKTM-til-USD-kalkulator

Beløp

HKTM
HKTM
USD
USD

1 HKTM = 0.001 USD

Handle HKTM

HKTMUSDT
$0.001
$0.001$0.001
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker