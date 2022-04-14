HIPPOP (HIPPOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HIPPOP (HIPPOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HIPPOP (HIPPOP) Informasjon $HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released. Offisiell nettside: https://hypeboy.xyz/ Teknisk dokument: https://the-hype-lab.gitbook.io/litepaper_eng Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xa0995d43901551601060447f9aBf93ebc277cEC2 Kjøp HIPPOP nå!

HIPPOP (HIPPOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HIPPOP (HIPPOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 459.00K $ 459.00K $ 459.00K All-time high: $ 0.20281 $ 0.20281 $ 0.20281 All-Time Low: $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 Nåværende pris: $ 0.0003672 $ 0.0003672 $ 0.0003672 Lær mer om HIPPOP (HIPPOP) pris

HIPPOP (HIPPOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HIPPOP (HIPPOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HIPPOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HIPPOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HIPPOPs tokenomics, kan du utforske HIPPOP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HIPPOP Interessert i å legge til HIPPOP (HIPPOP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HIPPOP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HIPPOP på MEXC nå!

HIPPOP (HIPPOP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HIPPOP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HIPPOP nå!

HIPPOP prisforutsigelse Vil du vite hvor HIPPOP kan være på vei? Vår HIPPOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HIPPOP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!