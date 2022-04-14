HI (HI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HI (HI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HI (HI) Informasjon HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. Offisiell nettside: https://www.hi.com/ Teknisk dokument: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 Kjøp HI nå!

HI (HI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HI (HI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 62.07B $ 62.07B $ 62.07B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M All-time high: $ 0.0615 $ 0.0615 $ 0.0615 All-Time Low: $ 0.000074541053565086 $ 0.000074541053565086 $ 0.000074541053565086 Nåværende pris: $ 0.0000742 $ 0.0000742 $ 0.0000742 Lær mer om HI (HI) pris

HI (HI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HI (HI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HIs tokenomics, kan du utforske HI tokenets livepris!

