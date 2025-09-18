Hva er HI (HI)

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

HI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Folk spør også: Andre spørsmål om HI Hvor mye er HI (HI) verdt i dag? Live HI prisen i USD er 0,0000745 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HI-til-USD-pris? $ 0,0000745 . Hva er markedsverdien for HI? Markedsverdien for HI er $ 4,62M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HI? Den sirkulerende forsyningen av HI er 62,07B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHI ? HI oppnådde en ATH-pris på 1,5766812074355558 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HI? HI så en ATL-pris på 0,000074543839495794 USD . Hva er handelsvolumet til HI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HI er $ 62,84K USD .

