HeliChain (HELI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HeliChain (HELI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HeliChain (HELI) Informasjon Designed to empower individuals through mobile phone mining and the creation of our native cryptocurrency. With a focus on accessibility and widespread adoption, HeliChain revolutionizes the way people engage with blockchain technology and participate in the decentralized ecosystem. Offisiell nettside: https://www.helichain.com/ Teknisk dokument: https://helichain-organization.gitbook.io/helichain-white-paper-v1.0.1 Blokkutforsker: https://explorer.helichain.com/Helichain Kjøp HELI nå!

HeliChain (HELI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HeliChain (HELI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 40.97B $ 40.97B $ 40.97B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.83M $ 13.83M $ 13.83M All-time high: $ 0.00972393 $ 0.00972393 $ 0.00972393 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00033761 $ 0.00033761 $ 0.00033761 Lær mer om HeliChain (HELI) pris

HeliChain (HELI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HeliChain (HELI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HELI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HELI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HELIs tokenomics, kan du utforske HELI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HELI Interessert i å legge til HeliChain (HELI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HELI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HELI på MEXC nå!

HeliChain (HELI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HELI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HELI nå!

HELI prisforutsigelse Vil du vite hvor HELI kan være på vei? Vår HELI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HELI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!