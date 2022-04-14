HEGIC (HEGIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HEGIC (HEGIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HEGIC (HEGIC) Informasjon Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Offisiell nettside: https://www.hegic.co/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430

HEGIC (HEGIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HEGIC (HEGIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.35M Total forsyning: $ 3.01B Sirkulerende forsyning: $ 703.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 138.48M All-time high: $ 0.6427 All-Time Low: $ 0.004946527298549685 Nåværende pris: $ 0.045976

HEGIC (HEGIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HEGIC (HEGIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEGIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEGIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEGICs tokenomics, kan du utforske HEGIC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HEGIC Interessert i å legge til HEGIC (HEGIC) i porteføljen din?

HEGIC (HEGIC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HEGIC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HEGIC nå!

HEGIC prisforutsigelse Vil du vite hvor HEGIC kan være på vei? Vår HEGIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HEGIC tokenets prisforutsigelse nå!

