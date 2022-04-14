Hege (HEGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hege (HEGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hege (HEGE) Informasjon Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena. Offisiell nettside: https://www.hegecoin.com/ Teknisk dokument: https://docs.hegecoin.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/ULwSJmmpxmnRfpu6BjnK6rprKXqD5jXUmPpS1FxHXFy Kjøp HEGE nå!

Hege (HEGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hege (HEGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M Total forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Sirkulerende forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M All-time high: $ 0.05062 $ 0.05062 $ 0.05062 All-Time Low: $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 Nåværende pris: $ 0.004985 $ 0.004985 $ 0.004985 Lær mer om Hege (HEGE) pris

Hege (HEGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hege (HEGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEGEs tokenomics, kan du utforske HEGE tokenets livepris!

