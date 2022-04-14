Happy Cat (HAPPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Happy Cat (HAPPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Happy Cat (HAPPY) Informasjon The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Offisiell nettside: https://happycatonsol.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Kjøp HAPPY nå!

Happy Cat (HAPPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Happy Cat (HAPPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Total forsyning: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Sirkulerende forsyning: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M All-time high: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 All-Time Low: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Nåværende pris: $ 0.0013565 $ 0.0013565 $ 0.0013565 Lær mer om Happy Cat (HAPPY) pris

Happy Cat (HAPPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Happy Cat (HAPPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAPPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAPPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAPPYs tokenomics, kan du utforske HAPPY tokenets livepris!

