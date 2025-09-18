Dagens Happy Cat livepris er 0.0013918 USD. Spor prisoppdateringer for HAPPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HAPPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Happy Cat livepris er 0.0013918 USD. Spor prisoppdateringer for HAPPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HAPPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Happy Cat Logo

Happy Cat Pris(HAPPY)

1 HAPPY til USD livepris:

$0.0013924
$0.0013924$0.0013924
+0.09%1D
USD
Happy Cat (HAPPY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:38:27 (UTC+8)

Happy Cat (HAPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0013881
$ 0.0013881$ 0.0013881
24 timer lav
$ 0.00144
$ 0.00144$ 0.00144
24 timer høy

$ 0.0013881
$ 0.0013881$ 0.0013881

$ 0.00144
$ 0.00144$ 0.00144

$ 0.05720146633296332
$ 0.05720146633296332$ 0.05720146633296332

$ 0.000382420636071654
$ 0.000382420636071654$ 0.000382420636071654

-0.08%

+0.09%

-7.22%

-7.22%

Happy Cat (HAPPY) sanntidsprisen er $ 0.0013918. I løpet av de siste 24 timene har HAPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0013881 og et toppnivå på $ 0.00144, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAPPY er $ 0.05720146633296332, mens den rekordlave prisen er $ 0.000382420636071654.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAPPY endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -7.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Happy Cat (HAPPY) Markedsinformasjon

No.1494

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

$ 138.63K
$ 138.63K$ 138.63K

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

3.33B
3.33B 3.33B

3,333,263,251
3,333,263,251 3,333,263,251

3,333,174,669
3,333,174,669 3,333,174,669

99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Happy Cat er $ 4.64M, med et 24-timers handelsvolum på $ 138.63K. Den sirkulerende forsyningen på HAPPY er 3.33B, med en total tilgang på 3333174669. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.64M.

Happy Cat (HAPPY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Happy Cat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000001252+0.09%
30 dager$ -0.0000819-5.56%
60 dager$ -0.0008312-37.40%
90 dager$ +0.0001256+9.91%
Happy Cat Prisendring i dag

I dag registrerte HAPPY en endring på $ +0.000001252 (+0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Happy Cat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000819 (-5.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Happy Cat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HAPPY en endring på $ -0.0008312 (-37.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Happy Cat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0001256+9.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Happy Cat (HAPPY)?

Sjekk ut Happy Cat Prishistorikk-siden nå.

Hva er Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Happy Cat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HAPPY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Happy Cat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Happy Cat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Happy Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Happy Cat (HAPPY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Happy Cat (HAPPY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Happy Cat.

Sjekk Happy Catprisprognosen nå!

Happy Cat (HAPPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Happy Cat (HAPPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HAPPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Happy Cat (HAPPY)

Leter du etter hvordan du kjøperHappy Cat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Happy Cat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HAPPY til lokale valutaer

Happy Cat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Happy Cat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Happy Cat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Happy Cat

Hvor mye er Happy Cat (HAPPY) verdt i dag?
Live HAPPY prisen i USD er 0.0013918 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HAPPY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HAPPY til USD er $ 0.0013918. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Happy Cat?
Markedsverdien for HAPPY er $ 4.64M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HAPPY?
Den sirkulerende forsyningen av HAPPY er 3.33B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHAPPY ?
HAPPY oppnådde en ATH-pris på 0.05720146633296332 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HAPPY?
HAPPY så en ATL-pris på 0.000382420636071654 USD.
Hva er handelsvolumet til HAPPY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HAPPY er $ 138.63K USD.
Vil HAPPY gå høyere i år?
HAPPY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HAPPY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:38:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

