Hva er Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat (HAPPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Happy Cat (HAPPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HAPPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Happy Cat Hvor mye er Happy Cat (HAPPY) verdt i dag? Live HAPPY prisen i USD er 0.0013918 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HAPPY-til-USD-pris? $ 0.0013918 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HAPPY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Happy Cat? Markedsverdien for HAPPY er $ 4.64M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HAPPY? Den sirkulerende forsyningen av HAPPY er 3.33B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHAPPY ? HAPPY oppnådde en ATH-pris på 0.05720146633296332 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HAPPY? HAPPY så en ATL-pris på 0.000382420636071654 USD . Hva er handelsvolumet til HAPPY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HAPPY er $ 138.63K USD . Vil HAPPY gå høyere i år? HAPPY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HAPPY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Happy Cat (HAPPY) Viktige bransjeoppdateringer

