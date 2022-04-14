Haven1 (H1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Haven1 (H1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Haven1 (H1) Informasjon Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience. Offisiell nettside: https://haven1.org Teknisk dokument: https://docs.haven1.org/get-started/litepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9 Kjøp H1 nå!

Haven1 (H1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Haven1 (H1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 196.82M $ 196.82M $ 196.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.86M $ 10.86M $ 10.86M All-time high: $ 0.02989 $ 0.02989 $ 0.02989 All-Time Low: $ 0.005020972141601933 $ 0.005020972141601933 $ 0.005020972141601933 Nåværende pris: $ 0.005432 $ 0.005432 $ 0.005432 Lær mer om Haven1 (H1) pris

Haven1 (H1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Haven1 (H1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet H1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange H1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår H1s tokenomics, kan du utforske H1 tokenets livepris!

