GoChapaa pris i dag

Sanntids GoChapaa (GXP) pris i dag er $ 0.00002664, med en 0.70% endring de siste 24 timene. Nåværende GXP til USD konverteringssats er $ 0.00002664 per GXP.

GoChapaa rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- GXP. I løpet av de siste 24 timene GXP har den blitt handlet mellom $ 0.00002625(laveste) og $ 0.00002744 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har GXP beveget seg -0.19% i løpet av den siste timen og -12.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 64.79K.

GoChapaa (GXP) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 64.79K$ 64.79K $ 64.79K Fullt utvannet markedsverdi $ 55.94K$ 55.94K $ 55.94K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på GoChapaa er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.79K. Den sirkulerende forsyningen på GXP er --, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.94K.