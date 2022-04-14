Xeno Governance (GXE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xeno Governance (GXE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xeno Governance (GXE) Informasjon Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Offisiell nettside: https://project-xeno.com/ Teknisk dokument: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 Kjøp GXE nå!

Xeno Governance (GXE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xeno Governance (GXE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.85M $ 8.85M $ 8.85M All-time high: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 All-Time Low: $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 Nåværende pris: $ 0.001475 $ 0.001475 $ 0.001475 Lær mer om Xeno Governance (GXE) pris

Xeno Governance (GXE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xeno Governance (GXE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GXE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GXE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GXEs tokenomics, kan du utforske GXE tokenets livepris!

