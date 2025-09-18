Hva er Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance (GXE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xeno Governance (GXE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GXE tokenets omfattende tokenomics nå!

Xeno Governance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Xeno Governance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Xeno Governance Hvor mye er Xeno Governance (GXE) verdt i dag? Live GXE prisen i USD er 0.00141 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GXE-til-USD-pris? $ 0.00141 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GXE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Xeno Governance? Markedsverdien for GXE er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GXE? Den sirkulerende forsyningen av GXE er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGXE ? GXE oppnådde en ATH-pris på 127.55105996752341 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GXE? GXE så en ATL-pris på 0.001043390131716337 USD . Hva er handelsvolumet til GXE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GXE er $ 15.12K USD . Vil GXE gå høyere i år? GXE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GXE prisprognosen for en mer grundig analyse.

