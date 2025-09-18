Dagens Xeno Governance livepris er 0.00141 USD. Spor prisoppdateringer for GXE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GXE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Xeno Governance livepris er 0.00141 USD. Spor prisoppdateringer for GXE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GXE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Xeno Governance Logo

Xeno Governance Pris(GXE)

1 GXE til USD livepris:

$0.00141
0.00%1D
USD
Xeno Governance (GXE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:10:23 (UTC+8)

Xeno Governance (GXE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00132
24 timer lav
$ 0.0016
$ 0.00132
$ 0.0016
$ 127.55105996752341
$ 0.001043390131716337
0.00%

0.00%

-45.56%

-45.56%

Xeno Governance (GXE) sanntidsprisen er $ 0.00141. I løpet av de siste 24 timene har GXE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00132 og et toppnivå på $ 0.0016, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GXE er $ 127.55105996752341, mens den rekordlave prisen er $ 0.001043390131716337.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GXE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -45.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xeno Governance (GXE) Markedsinformasjon

No.4279

$ 0.00
$ 15.12K
$ 8.46M
0.00
6,000,000,000
5,987,619,944.93
0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Xeno Governance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 15.12K. Den sirkulerende forsyningen på GXE er 0.00, med en total tilgang på 5987619944.93. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.46M.

Xeno Governance (GXE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Xeno Governance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00098-41.01%
60 dager$ -0.00079-35.91%
90 dager$ -0.0012-45.98%
Xeno Governance Prisendring i dag

I dag registrerte GXE en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Xeno Governance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00098 (-41.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Xeno Governance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GXE en endring på $ -0.00079 (-35.91%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Xeno Governance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0012-45.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Xeno Governance (GXE)?

Sjekk ut Xeno Governance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Xeno Governance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GXE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Xeno Governance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Xeno Governance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Xeno Governance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xeno Governance (GXE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xeno Governance (GXE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Xeno Governance.

Sjekk Xeno Governanceprisprognosen nå!

Xeno Governance (GXE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xeno Governance (GXE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GXE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Xeno Governance (GXE)

Leter du etter hvordan du kjøperXeno Governance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Xeno Governance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GXE til lokale valutaer

Xeno Governance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Xeno Governance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Xeno Governance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Xeno Governance

Hvor mye er Xeno Governance (GXE) verdt i dag?
Live GXE prisen i USD er 0.00141 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GXE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GXE til USD er $ 0.00141. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Xeno Governance?
Markedsverdien for GXE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GXE?
Den sirkulerende forsyningen av GXE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGXE ?
GXE oppnådde en ATH-pris på 127.55105996752341 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GXE?
GXE så en ATL-pris på 0.001043390131716337 USD.
Hva er handelsvolumet til GXE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GXE er $ 15.12K USD.
Vil GXE gå høyere i år?
GXE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GXE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:10:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

