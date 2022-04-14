Grindery (GX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grindery (GX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grindery (GX) Informasjon Grindery is a Binancelabs startup making crypto simple with the first self-custodial wallet in Telegram. Send crypto as easily as messages across multiple blockchains with our prepaid gas tank. Just use Telegram handles instead of complex wallet addresses, all without leaving the app. True self-custody meets multichain convenience. Offisiell nettside: https://www.grindery.com/ Teknisk dokument: https://docs.grindery.com/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x8730762cad4a27816a467fac54e3dd1e2e9617a1 Kjøp GX nå!

Grindery (GX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grindery (GX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 220.80K $ 220.80K $ 220.80K All-time high: $ 0.05285 $ 0.05285 $ 0.05285 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0002208 $ 0.0002208 $ 0.0002208 Lær mer om Grindery (GX) pris

Grindery (GX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grindery (GX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GXs tokenomics, kan du utforske GX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GX Interessert i å legge til Grindery (GX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GX på MEXC nå!

Grindery (GX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GX nå!

GX prisforutsigelse Vil du vite hvor GX kan være på vei? Vår GX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GX tokenets prisforutsigelse nå!

