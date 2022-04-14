GVNR (GVNR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GVNR (GVNR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GVNR (GVNR) Informasjon GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation. Offisiell nettside: http://gvnr.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d Kjøp GVNR nå!

GVNR (GVNR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GVNR (GVNR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.62M $ 8.62M $ 8.62M Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.94M $ 23.94M $ 23.94M All-time high: $ 7 $ 7 $ 7 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 1.1971 $ 1.1971 $ 1.1971 Lær mer om GVNR (GVNR) pris

GVNR (GVNR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GVNR (GVNR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GVNR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GVNR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GVNRs tokenomics, kan du utforske GVNR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GVNR Interessert i å legge til GVNR (GVNR) i porteføljen din?

GVNR (GVNR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GVNR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GVNR nå!

GVNR prisforutsigelse Vil du vite hvor GVNR kan være på vei? Vår GVNR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GVNR tokenets prisforutsigelse nå!

